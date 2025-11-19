Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La programación de la vuelta de semifinales de la Liga Femenina 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este fin de semana se definen las finalistas del torneo.

La programación de la vuelta de semifinales de la Liga Femenina 2025
En portada

Esta semana se definen a las finalistas de la Liga Femenina 2025 con los compromisos de Colo Colo contra Coquimbo Unido y Universidad de Chile ante Unión Española, con los duelos de vuelta de la semifinales.

En la ida, las albas consiguieron un agónico triunfo con gol de Mary Valencia sobre el final del partido en la Región de Coquimbo.

Por el otro lado, la U logró una difícil remontada sobre el elenco de Independencia, que sorprendió con la ventaja por gran parte del segundo tiempo.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 21 de noviembre 

  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 18:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 22 de noviembre

  • Universidad de Chile vs. Unión Española. Estadio Santiago Bueras. 18:30 horas.

