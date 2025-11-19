Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La programación de la vuelta de semifinales de la Liga Femenina 2025
Autor: Redacción Cooperativa
Este fin de semana se definen las finalistas del torneo.
Esta semana se definen a las finalistas de la Liga Femenina 2025 con los compromisos de Colo Colo contra Coquimbo Unido y Universidad de Chile ante Unión Española, con los duelos de vuelta de la semifinales.
En la ida, las albas consiguieron un agónico triunfo con gol de Mary Valencia sobre el final del partido en la Región de Coquimbo.
Por el otro lado, la U logró una difícil remontada sobre el elenco de Independencia, que sorprendió con la ventaja por gran parte del segundo tiempo.
Revisa la programación a continuación: