Jaime García tras conquistar la Copa Chile: No le tengo que demostrar nada a nadie
"Este camino me va hacer crecer como persona", expresó el adiestrador de Huachipato.
Jaime García, entrenador de Huachipato, compartió su emoción luego de conquistar la Copa Chile ante Deportes Limache en El Teniente de Rancagua, repasando todo lo que fue su camino como técnico hasta llegar a esta final.
"Son sensaciones lindas. Uno se acuerda desde cuando empezó por cómo termina ahora. Dentro de ese camino siempre te dicen el por qué, podrá o no, no tiene esto... Siento que esto es la felicidad que marca a un club, sobre todo la Copa Chile", comenzó mencionando a TNT Sports.
Seguido a ello, puntualizó: "He pasado por equipos donde siempre dejé algo, como Ñublense. Ahora lo cumplí todo lo que me costó, esa vuelta larga que no tienes representante. Este camino me va hacer crecer como persona".
"Comencé hace mucho rato y voy pasando etapas. No le tengo que demostrar nada a nadie. Es difícil, porque a veces uno vive de ganar y siento es un paso más en mi carrera", cerró.