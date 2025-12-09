¿Cuándo y dónde ver a Flamengo de Pulgar ante Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

Flamengo de Erick Pulgar se medirá ante Cruz Azul este miércoles en el Ahmad Bin Ali Stadium en Catar, por la segunda fase de la Copa Intercontinental de la FIFA.

El equipo del chileno accedió a disputar este torneo internacional tras ser campeón de la Copa Libertadores 2025, mientras que el conjunto mexicano clasifico por alzarse con la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

El ganador de esta enfrentamiento avanzará a la siguiente fase de la Copa Intercontinental, donde se medirá ante Pyramids FC de Egipto, monarca de la Champions de Africa.

En la final espera PSG, el campeón de la Champions League de la UEFA.

El encuentro entre Flamengo y Cruz Azul está pactado para las 14:00 horas (17:00 GMT) de este miércoles 10 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO, Amazon Prime y FIFA+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.