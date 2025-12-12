¿Cuándo y dónde ver a Flamengo de Pulgar ante Pyramids FC en la Copa Intercontinental?

Flamengo, con Erick Pulgar titular, se medirá ante Pyramids FC de Egipto, este miércoles en el Ahmad Bin Ali Stadium en Catar, por la tercera fase de la Copa Intercontinental de la FIFA.

El equipo del volante chileno llegó a esta instancia tras eliminar por un marcador de 2-1 a Cruz Azul, mientras que el club egipcio dejó en el camino a Al Ahli Jeddah por un sólido 3-1.

En la final espera PSG, el campeón de la Champions League de la UEFA.

El encuentro entre Flamengo y Pyramids está pactado para las 14:00 horas (17:00 GMT) de este sábado 13 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.