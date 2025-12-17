Síguenos:
Deportes | Fútbol | Intercontinental

[VIDEO] Erick Pulgar desperdició por poco el empate para Flamengo ante PSG en la Intercontinental

Publicado:
Redacción Cooperativa

Los brasileños caen por la cuenta mínima.

[VIDEO] Erick Pulgar desperdició por poco el empate para Flamengo ante PSG en la Intercontinental
Erick Pulgar desperdició por poco el empate para Flamengo ante PSG con un cabezazo en el segundo palo tras un tiro de esquina.

Asimismo, los brasileños caen por la cuenta mínima ante los parisinos en la final de Copa Intercontinental.

Revisa la jugada a continuación:

