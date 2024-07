Acusado por el sitio "Fútbol Libre": No me considero un héroe ni que hice algo ilegal

Ezequiel Ponce, quien fue detenido y días después liberado en Argentina por supuestamente ser el creador del sitio web "Fútbol Libre", dedicado a la transmisión "pirata" de partidos, rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

"No me considero un héroe. Mi único propósito era que la gente pudiera ver los partidos como yo lo hacía", señaló al medio trasandino Filo News.

"Tengo 21 años y estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. Han intentado vincularme con 'Fútbol Libre', pero lo cierto es que no tengo ninguna relación con dicha plataforma. Yo generaba los enlaces por un error, 'Fútbol Libre' lo levantaba y lo reproducía masivamente en su plataforma", señaló.

"No considero que hice algo ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos. No soy cracker y mucho menos tengo los medios sofisticados (para serlo). Tampoco obtuve ningún rédito económico y simplemente lo hice como hobby", agregó el mendocino.

"No generé nada con estas direcciones. Fue un hobby y nada más. Soy muy fanático, sufro que no esté 'Fútbol Para Todos' (programa que transmitía el fútbol por el canal estatal TV Pública) y entiendo la angustia de la gente por el mismo motivo", añadió.

Ponce también relató que "eran como las siete de la mañana" cuando la policía entró en su casa para detenerlo. "Por supuesto, no entendía nada de esta situación y estaba desconcertado; pedían revisar mis artefactos electrónicos, a lo cual yo accedí por no tener ningún problema", sumó.

"Estoy agradecido por todo el apoyo que me ha dado la gente en redes sociales. Todavía estoy en estado de shock y lo único que quiero es estar en mi casa, disfrutar de mi familia y seres queridos", finalizó Ponce, quien no ha podido regresar a Mendoza luego de ser trasladado a Buenos Aires y posteriormente liberado.