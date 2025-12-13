Mathías Corujo asumió como DT en Uruguay con la difícil misión de evitar el descenso

Mathías Corujo dio un paso importante en su carrera como director técnico. El exdefensor, recordado en nuestro país por su exitoso paso por Universidad de Chile, se convirtió este sábado en el nuevo entrenador de Montevideo Wanderers, cuadro de la Primera División de Uruguay.

El "Chiche" regresó así al equipo donde comenzó su trayectoria profesional en 2005, pero esta vez desde el banco. Corujo llegó al cargo tras sumar sus primeras experiencias como estratego en Bella Italia y Oriental, clubes que militan en las ligas de ascenso del fútbol charrúa.

Un escenario complejo

La tarea para el exseleccionado celeste no será sencilla. Montevideo Wanderers cerró una temporada 2025 para el olvido, donde pasaron cuatro técnicos por la banca: Antonio Pacheco, Juan Manuel Martínez, Alejandro Apud y Daniel Carreño. El equipo finalizó en la decimocuarta posición de la Tabla Anual, por lo que comenzará el 2026 muy comprometido con el descenso.

Como futbolista, Corujo construyó una destacada carrera internacional. Además de defender la camiseta del "Bohemio" y de Peñarol en su país, brilló en el extranjero vistiendo los colores de Universidad de Chile, Cerro Porteño, Sol de América y San Lorenzo de Almagro, además de ser habitual en la selección uruguaya entre 2014 y 2017.