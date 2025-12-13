Más de 36 mil personas ya se han excusado de votar en la segunda vuelta

En la antesala de la segunda vuelta presidencial, 36.304 personas ya realizaron el trámite para excusarse de votar en la Comisaría Virtual, de acuerdo con un balance preliminar entregado por Carabineros este sábado.

Este primer total de ciudadanos que buscan justificar su imposibilidad de cumplir con el sufragio obligatorio contempla solicitudes ingresadas en la plataforma entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Cabe recordar que en esta oportunidad, sólo pueden excusarse aquellos que estén a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación.

Por otro lado, Carabineros reafirmó que este trámite online es un respaldo inicial, de modo que los solicitantes deben acreditarlo luego ante la policía uniformada, según la normativa vigente.

🚨 #Actualización: Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y en caso de que te encuentres a más de 200 kilómetros de tu lugar de votación, podrás iniciar tu constancia en Comisaría Virtual desde las 08:00 de este sábado 13 de diciembre hasta las 23:59 horas del… pic.twitter.com/qrBLrdZDUM — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 12, 2025

"Tiene que ser verificado después ante la comisaría presencial y esto es importante porque, de lo contrario, se va a entender como no emitida la excusa correspondiente, y por tanto, van a arriesgar multas que van desde los 35.000 pesos a los 104.000 pesos, aproximadamente", recordó el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz.

La autoridad detalló que finalizado este trámite, la Comisaría Virtual "nos va a dictar un código, y tenemos que ir a un tótem habilitado en las comisarías presenciales para que lo valide, y con eso quedamos listos".