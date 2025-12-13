Carabinero baleó a sospechosa de asaltar una farmacia de Ñuñoa

Tras perseguir desde Ñuñoa hasta Santiago Centro a un vehículo ocupado por presuntos asaltantes, un carabinero utilizó su arma de servicio e hirió de bala a una de los sospechosos la tarde noche de este sábado.

Según la policía uniformada, el procedimiento comenzó pasadas las 19:00 horas, cuando acudieron a una farmacia Cruz Verde ubicada en Avenida José Pedro Alessandri, tras recibir una denuncia por un robo en curso, e identificaron a cinco personas como las responsables del atraco.

Al notar que escapaban en un auto, iniciaron un seguimiento controlado en la calle José Domingo Cañas, el cual terminó en la esquina de las avenidas Matta y Viel, justo afuera de la estación de Metro Parque O'Higgins.

Al darles alcance, "hubo un disparo por parte de Carabineros, con el propósito de evitar otras situaciones, y a raíz de esto, hay una lesionada que se encuentra en la ex-Posta Central", relató el coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Santiago Oriente, precisando que "ellos intentaron atropellar a los funcionarios, por eso se usó el arma de servicio".

La herida, que se encuentra fuera de riesgo vital, es una de las cinco personas que resultaron detenidas por el asalto, grupo que incluye a otras tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad chilena.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de Labocar y del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho, y verificar la participación de estos sujetos en el robo.