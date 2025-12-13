Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Carabinero baleó a sospechosa de asaltar una farmacia de Ñuñoa

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El incidente ocurrió afuera del Metro Parque O'Higgins, donde uniformados lograron dar alcance al vehículo de los delincuentes.

Según la institución, un policía utilizó su arma de servicio porque el conductor de este auto intentó atropellar al personal.

Carabinero baleó a sospechosa de asaltar una farmacia de Ñuñoa
 ATON (archivo)

La herida es una de las cinco personas que finalmente fueron detenidas por el atraco.

Tras perseguir desde Ñuñoa hasta Santiago Centro a un vehículo ocupado por presuntos asaltantes, un carabinero utilizó su arma de servicio e hirió de bala a una de los sospechosos la tarde noche de este sábado.

Según la policía uniformada, el procedimiento comenzó pasadas las 19:00 horas, cuando acudieron a una farmacia Cruz Verde ubicada en Avenida José Pedro Alessandri, tras recibir una denuncia por un robo en curso, e identificaron a cinco personas como las responsables del atraco.

Al notar que escapaban en un auto, iniciaron un seguimiento controlado en la calle José Domingo Cañas, el cual terminó en la esquina de las avenidas Matta y Viel, justo afuera de la estación de Metro Parque O'Higgins.

Al darles alcance, "hubo un disparo por parte de Carabineros, con el propósito de evitar otras situaciones, y a raíz de esto, hay una lesionada que se encuentra en la ex-Posta Central", relató el coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Santiago Oriente, precisando que "ellos intentaron atropellar a los funcionarios, por eso se usó el arma de servicio".

La herida, que se encuentra fuera de riesgo vital, es una de las cinco personas que resultaron detenidas por el asalto, grupo que incluye a otras tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad chilena.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de Labocar y del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho, y verificar la participación de estos sujetos en el robo.

