"Negro de m...": Caruso Lombardi causó polémica en Uruguay con fuerte insulto al árbitro

El controversial entrenador Ricardo Caruso Lombardi se robó las miradas en la liga uruguaya con un lamentable y duro insulto al árbitro Javier Feres tras ser expulsado en la visita de Miramar Misiones a Liverpool de Montevideo.

Tras recibir la tarjeta roja, el DT argentino le gritó al referí "Ni foul fue. Te van a aplaudir. Jetón, negro de mierda, jetón".

Tuvo que ingresar la seguridad para sacar al estratega de la cancha, ya que se rehusaba a salir. Finalmente, su equipo cayó por 2-1.

Escuche un "Negro de mierda" de Caruso Lombardi?

Caruso Lombardi usó su cuenta de X para pedir disculpas por el "exabrupto en el final del partido". El técnico lamentó "usar palabras que no corresponden" y expresó que, "más allá del enojo, me siento avergonzado. Por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera".

Además, el exTigre le comunicó a la dirigencia de Miramar Misiones que dejó su cargo a disposición. Por ahora, el club no ha emitido alguna declaración.

En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez ,le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden , más allá del enojo me siento avergonzado , por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera.

Por otro lado, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) emitió un comunicado señalando que es "absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia"

El organismo "asume y asumirá siempre su cuota de responsabilidad en el combate a toda clase de discriminación. La lucha contra este flagelo ocupa un lugar central en las preocupaciones y en el trabajo del fútbol, lo que evidencia en las múltiples campañas de concientización y acciones de alcance positivo".

Miramar Misiones es colista absoluto de la liga uruguaya con apenas ocho puntos en 13 partidos, gracias a un único triunfo, cinco empates y siete derrotas. Ahora, se sumó el castigo que vendrá para su entrenador.