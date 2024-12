"Te cambio tu lugar por el mío": El desgarrador escrito de la esposa de Juan Izquierdo a meses de su partida

Han transcurrido más de 120 días desde el sensible y repentino fallecimiento del defensor uruguayo Juan Izquierdo y en medio de las fiestas de fin de año, su esposa Selena compartió un desgarrador escrito en sus redes sociales recordando al futbolista.

"Hoy, cuatro meses sin vos. Sin dudas que duele igual y hasta más que el primer día. Mi corazón no entiende que ya no vas a volver, que no vas a ver a nuestros niños crecer, que ese día partiste al aeropuerto, nos diste un besito a cada uno y fue nuestro último beso", comenzó.

Tras ello, añadió: "Ojalá pudiera cambiar tantas cosas. Ojalá nunca hubieras jugado ese partido. Ojalá yo no hubiera adelantado mi parto para que viajaras. Y, aunque nadie sabe si hubiera pasado igual o no, es inevitable para mí darles mil vueltas a las cosas y querer cambiar todo, Juanma".

"Te cambio tu lugar por el mío. Vos mereces estar acá. Ver nuestros hijos, reír, jugar un partido, hacerle un asado a tus viejos y una entrañita a la Sofi. Vos amabas esta vida, y es tan injusto como te fue arrebatada", lamentó.

Finalmente, Selena expuso: "Lo único que deseo es que, estés donde estés, estés en paz, y sepas que te amo hoy, mañana y siempre. Siempre vas a ser vos: mi gran amor, mi guerrero, el que amo como a nadie. Hasta que nos volvamos a reencontrar".