[VIDEO] Dejó poco a la imaginación: El festejo que se robó las miradas en la liga de Kenia

Gor Mahia empató en su visita a Bandari por la Premier League de Kenia y desperdició la opción de saltar al liderato, pero la imagen del partido fue la curiosa celebración del gol que abrió la cuenta, en un partido que terminó 1-1.

Ebenezer Adukwaw anotó al minuto 31 y optó por festejar abriendo su pantalón para poner el balón en su entrepierna. El particular gesto se robó las miradas en redes sociales.

- Revisa la secuencia: