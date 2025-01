¿Hubo enemistad? Zamorano y Salas se reunieron para contar su verdad

Los exdelanteros chilenos Iván Zamorano y Marcelo Salas fueron parte de un programa de televisión y juntos rompieron el mito de una supuesta enemistad cuando ambos eran parte de la selección nacional.

"Se dijeron muchas cosas desde afuera y la realidad era otra. Si tú me dices que habían diferencias, sí... Marcelo era ocho años menos que yo, sí, pero si me preguntas qué jugador chileno te va a defender en la cancha, yo elijo a Marcelo, porque yo sé que él también me iba a defender dentro de la cancha", dijo el exariete de Real Madrid a Mega Deportes.

"Ahora estamos más maduros y podemos compartir mucho más con nuestras familias, pero se dijeron cosas que no tenían que ver con la realidad", añadió.

Además, entre ambos contaron cómo nació la idea de mostrarse como la dupla "Za-Sa" en las Clasificatorias al Mundial de Francia 1998.

"Nosotros ya veníamos hace rato jugando juntos y todos hablaban de Romario y Ronaldo, la dupla 'Ro-Ro'. Y nosotros llevábamos más goles que ellos, entones un día, antes de un partido con Paraguay, Marcelo me dice 'hueón, por qué no...'", contó Bam-Bam antes de ser interrumpido por Salas.

"Jugábamos con una polera blanca y la pintamos. Y después Iván hace los dos goles y las mostramos. Nosotros estábamos pintando pero no sabíamos cómo iba a ser el partido, porque si empatábamos 0-0. Éramos nosotros y apareció un infiltrado, que era el Guatón Vega, que se pintó 'Grande Tobi'", añadió.

