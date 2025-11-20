Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.1°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Iván Zamorano sobre los dichos de Esteban Pavez: Las palabras son reflejo del dolor

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las declaraciones de Esteban Pavez, quien aseguró que Universidad Católica es la mejor institución del país, siguen resonando en Colo Colo y fue el propio Iván Zamorano quien se refirió en Cooperativa Deportes a los dichos del capitán albo, puntualizando que: “Está viviendo un momento difícil. Las palabras vienen del reflejo del dolor. A mí me gusta escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo”.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados