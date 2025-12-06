Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

"Hasta nunca, espero": Novia de Jeyson Rojas fue criticada por hinchas tras frío adiós a La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las réplicas en redes sociales terminaron apuntando al futbolista tras la publicación de su pareja.

 Photosport / Instagram
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La discreta temporada de Deportes La Serena, incluso con posibilidades de descender, crispó los ánimos ad portas de cerrar la temporada, con críticas a la pareja del lateral derecho Jeison Rojas por sus palabras en redes sociales.

Anaís Fernández disparó contra la ciudad en su fría despedida, pues los "papayeros" jugarán en la última fecha como visitante, ante Deportes Limache en Quillota este sábado.

"Y nos despedimos oficialmente de Serena. Hasta nunca (espero)", escribió en una historia de Instagram, junto al emoji de una risa nerviosa.

Los fanáticos "granates", e incluso de otros equipos, reprobaron sus palabras, remarcando especialmente que Fernández "debe agradecer" la oportunidad que el club le dio Rojas, uno de los futbolistas cuestionados por su rendimiento.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada