"Hasta nunca, espero": Novia de Jeyson Rojas fue criticada por hinchas tras frío adiós a La Serena

La discreta temporada de Deportes La Serena, incluso con posibilidades de descender, crispó los ánimos ad portas de cerrar la temporada, con críticas a la pareja del lateral derecho Jeison Rojas por sus palabras en redes sociales.

Anaís Fernández disparó contra la ciudad en su fría despedida, pues los "papayeros" jugarán en la última fecha como visitante, ante Deportes Limache en Quillota este sábado.

"Y nos despedimos oficialmente de Serena. Hasta nunca (espero)", escribió en una historia de Instagram, junto al emoji de una risa nerviosa.

Los fanáticos "granates", e incluso de otros equipos, reprobaron sus palabras, remarcando especialmente que Fernández "debe agradecer" la oportunidad que el club le dio Rojas, uno de los futbolistas cuestionados por su rendimiento.

No puede la polola de Jeyson rojas subir esta historia, entiendo que tiene que defender a su pololo, pero cuando viene la autocritica x parte de ellos??. Ojala no vuelvan mas le dimos de comer y el wn cuando tuvo que jugar dio la cacha. pic.twitter.com/kFF4h1mqDN — 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 (@DannyPerezCDLS) December 6, 2025

Menos mal hoy es el último partido de estos weones, lo único bueno

Plantel qlao malo y soberbio, se dedican más en webear al hincha que a ganar, si no fuera por Jeisson Vargas y por la primera rueda de caca de Iquique y la Unión, estaríamos en la B (que igual pasa hoy, ojalá no) https://t.co/WAWinlSzFI — TokAnuar Teio 🇱🇻 (@ThisIsAnuar_) December 6, 2025

