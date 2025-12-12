¿Se lleva a Vidal?: Jorge Almirón es opción para llegar a la banca de Rosario Central

El exdirector técnico de Colo Colo Jorge Almirón apareció como una de las principales opciones para llegar a la banca de Rosario Central, luego de dejar el elenco de Macul a mitad de año.



El nombre del trasandino tomó fuerza para quedarse con el puesto que dejó vacante Ariel Holan y puede dar un "golpe" en el mercado, tras estar aproximadamente 4 meses sin dirigir.

Asimismo, José Néstor Pekerman y, el exDT de la Roja José Antonio Pizzi son los otros candidatos que manejan los "canallas" para la temporada 2026, de acuerdo a la prensa argentina.

En Argentina también apuntan que Arturo Vidal, pieza fundamental en el esquema de Almirón en Colo Colo, asoma como alternativa para el DT en su próximo desafío.