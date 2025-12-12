¿Se lleva a Vidal?: Jorge Almirón es opción para llegar a la banca de Rosario Central
El DT argentino es el candidato principal para dirigir al elenco "canalla".
El exdirector técnico de Colo Colo Jorge Almirón apareció como una de las principales opciones para llegar a la banca de Rosario Central, luego de dejar el elenco de Macul a mitad de año.
El nombre del trasandino tomó fuerza para quedarse con el puesto que dejó vacante Ariel Holan y puede dar un "golpe" en el mercado, tras estar aproximadamente 4 meses sin dirigir.
Asimismo, José Néstor Pekerman y, el exDT de la Roja José Antonio Pizzi son los otros candidatos que manejan los "canallas" para la temporada 2026, de acuerdo a la prensa argentina.
En Argentina también apuntan que Arturo Vidal, pieza fundamental en el esquema de Almirón en Colo Colo, asoma como alternativa para el DT en su próximo desafío.