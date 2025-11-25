Javier Milei respaldó al plantel de Estudiantes tras pasillo a Rosario Central

El presidente de Argenitna, Javier Milei, se metió de lleno en la controversia por el pasillo de espaldas del plantel de Estudiantes de La Plata a su par de Rosario Central por el controvertido título que le entregó AFA al ser el mejor en la suma de las tablas del Apertura y el Clausura.

El mandatario trasandino publicó una foto con una camiseta del 'Pincha' y la frase: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo", en homenaje a Zubeldía.

El mensaje llegó horas después de que la AFA abriera un expediente contra el club platense por incumplir el protocolo de homenaje al campeón, lo que podría derivar en sanciones.

La actitud de los jugadores del 'Pincha' ya había generado apoyo masivo en redes, y Milei, admirador declarado de Carlos Bilardo, decidió sumarse.