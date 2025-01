Keylor Navas en su llegada a Newell's: El presidente me dio confianza para venir

El reconocido portero Keylor Navas vivió este viernes su presentación en Newell's Old Boys, club que entabló negociaciones luego de los rumores que mantuvieron al costarricense en la órbita de Colo Colo tras la salida de Brayan Cortés.

"Es un día importante para mi carrera y tomé la decisión de estar aquí por el presidente Ignacio Astore. Me dio confianza del primer momento y la honestidad me generó seguridad para venir tranquilo", deslizó el exjugador de Real Madrid.

Acto seguido, Navas sostuvo que: "Durante este tiempo estuve fuera de las canchas, pero seguí trabajando y entrenando fuerte. También tuve una conversación con 'Leo' (Messi), nos tenemos mucho aprecio de su etapa en París".

"De parte del club me ayudaron para venir a una ciudad nueva. No es fácil trasladarse y ellos estuvieron atrás un tiempo. En todos los lugares hay cosas buenas y no tan buenas, pero trabajaré con todo el compromiso como agradecimiento", cerró.