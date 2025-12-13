[VIDEO] Por sus críticas a "Chiqui" Tapia: Verón asistió como hincha a la final del fútbol

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, sorprendió esta jornada tras presentarse para alentar a su club en final del fútbol argentino que se disputa en el Estadio Madre de Ciudades ante Racing Club.

La "Bruja" se ubicó en la platea del recinto deportivo junto a varios hinchas del elenco "Pincharrata" tras ser sancionado por la AFA, a raíz de sus críticas públicas contra el presidente Claudio Tapia y la conducción del balompié trasandino.

El castigo contra Verón se originó tras la polémica generada por el "pasillo de campeones" realizado de espaldas por el plantel de Estudiantes a Rosario Central, luego del título otorgado a los "canallas" en los escritorios.

Aquella situación derivó en una dura resolución del Tribunal de Disciplina, que suspendió al dirigente por seis meses de toda actividad vinculada al fútbol.

LA LLEGADA DE LA BRUJITA VERÓN AL MADRE DE CIUDADES: SELFIES, BESOS Y FIESTA PINCHARRATA.



