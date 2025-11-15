Erick Pulgar evidenció su buen nivel en goleada de Flamengo ante Recife
El elenco carioca afrontará en dos semanas más la final de la Libertadores.
El elenco carioca afrontará en dos semanas más la final de la Libertadores.
El mediocampista chileno Erick Pulgar fue titular y jugó buena parte del partido en el triunfo de Flamengo por 5-1 ante Sport Recife en duelo pendiente de la fecha 12 del Brasileirao.
El elenco carioca comenzó perdiendo tras la anotación de Pablo a los 15 minutos. Sin embargo, la expulsión del lateral local Matheus Alexandre reordenó las fichas y ahí Flamengo fue letal.
Luiz Araújo (41') empató el partido y en el segundo tiempo la fiesta fue total para el elenco dirigido por Filipe Luiz con las anotaciones de Juninho (61'), Bruno Henrique (63'), Ayrton Licas (71') y Douglas Costa (80').
Erick Pulgar jugó a buen nivel, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido a los 79' por Evertton Araujo.
Con este resultado, el cuadro rojinegro llegó a 71 puntos y le metió presión a Palmeiras (69 unidades) que este sábado juega ante Santos.