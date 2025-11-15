Erick Pulgar evidenció su buen nivel en goleada de Flamengo ante Recife

El mediocampista chileno Erick Pulgar fue titular y jugó buena parte del partido en el triunfo de Flamengo por 5-1 ante Sport Recife en duelo pendiente de la fecha 12 del Brasileirao.

El elenco carioca comenzó perdiendo tras la anotación de Pablo a los 15 minutos. Sin embargo, la expulsión del lateral local Matheus Alexandre reordenó las fichas y ahí Flamengo fue letal.

Luiz Araújo (41') empató el partido y en el segundo tiempo la fiesta fue total para el elenco dirigido por Filipe Luiz con las anotaciones de Juninho (61'), Bruno Henrique (63'), Ayrton Licas (71') y Douglas Costa (80').

Erick Pulgar jugó a buen nivel, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido a los 79' por Evertton Araujo.

Con este resultado, el cuadro rojinegro llegó a 71 puntos y le metió presión a Palmeiras (69 unidades) que este sábado juega ante Santos.