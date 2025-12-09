Flamengo pidió prohibir las canchas de pasto sintético y Palmeiras tuvo picante respuesta

Flamengo, campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores, presentó una solicitud a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para eliminar las canchas de césped sintético, aunque tuvo una picante respuesta de parte de Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, quien recordó que los cariocas no tienen estadio propio.

En su solicitud, el cuadro carioca, que juega en el Estadio Maracaná, que pertenece al Estado de Río de Janeiro, argumentó que "las canchas de césped artificial no ofrecen condiciones adecuadas para el fútbol de alto rendimiento".

ADemás, indicaron que la cancha sintética es un riesgo para la salud de los jugadores, incrementando el número de lesiones y otros problemas.

Finalmente, precisaron que "no hay ningún país que haya ganado un mundial que acepte césped sintético, solo Brasil".

Sin embargo, la primera respuesta en contra de esta medida vino desde Palmeiras, club que perdió justamente ante Flamengo la final de la Libertadores y la disputa por el título en la liga brasileña.

Leila Pereira, presidente del "Verdao", defendió el césped sintético, el cual es utilizado por Palmeiras en su estadio, el Allianz Parque de Sao Paulo.

"Desde la implementación del césped sintético en el Allianz Parque en 2020, el Palmeiras ha sido uno de los clubes de la Serie A con menos jugadores lesionados. Por lo tanto, las afirmaciones de la actual directiva del Flamengo no son más que noticias falsas", declaró Pereira.

Finalmente, tiró sus últimos dardos al Mengao: "Si la actual directiva del Flamengo, encabezada por el presidente Bap, se preocupara de verdad por la calidad de los campos brasileños, el estadio del Maracaná no estaría tan mal. Además, Flamengo, el día que tenga su propio estadio, podrá instalar el tipo de césped que quiera".