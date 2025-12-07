Fortaleza de Benjamín Kuscevic perdió la categoría en Brasil tras caer ante Botafogo

El Brasileirao llegó a su fin con una fecha llena de dramatismo después de que Ceará y Fortaleza, donde el defensor chileno Benjamín Kuscevic estuvo en la banca, consumaran su descenso tras perder en simultáneo 1-3 ante Palmeiras y 4-2 con Botafogo, respectivamente.

Esta caída favoreció a dos elencos, siendo uno de ellos un Internacional que protagonizó una salvada histórica luego de vencer 3-1 a RB Bragantino. Con esto, el elenco de Porto Alegre quedó con 44 en el decimosexto lugar, a un punto del descenso.

Otro de los que aseguró también su continuidad fue Vitória, que derrotó 1-0 a un Sao Paulo que contó con la titularidad de Gonzalo Tapia para mantenerse en la categoría más importante.

Santos, que dependía únicamente de sí mismo, goleó 3-0 a Cruzeiro y evitó sobresaltos.

La tabla final dejó al Inter en el último puesto de salvación, seguido por Ceará y Fortaleza (ambos con 43 puntos), mientras que Juventude y Sport Recife completaron el grupo de cuatro descendidos ya confirmados con anterioridad.