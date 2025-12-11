Los clubes brasileños con césped sintético sostuvieron que sus críticos usan datos falsos

Los clubes brasileños que cuentan con césped sintético en sus estadios afirmaron este jueves que están dispuestos a participar en un debate sobre la calidad y conveniencia de los mismos, pero pidieron a sus críticos que no usen falsas informaciones para desprestigiarlos.

"El asunto de la calidad de los céspedes es legítimo, saludable y necesario, pero tiene que ser conducido con responsabilidad, datos objetivos y conocimiento técnico, y no con narrativas que distorsionan la realidad, desinforman al público y no tienen en cuenta la complejidad del asunto", alegaron.

El uso del césped sintético fue defendido en una nota conjunta firmada por 11 clubes que cuentan con la tecnología, entre los cuales cinco que disputarán el Brasileirao: Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense y Athletico Paranaense (los dos últimos ascendidos este año).

La carta fue divulgada tras el surgimiento de nuevas críticas contra la tecnología por parte de clubes y jugadores que consideran que pueden provocar lesiones a los futbolistas.

Flamengo, flamante campeón de la Libertadores y del Brasileirao, le solicitó el martes a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que defina estándares sobre los céspedes de los estadios en Brasil y busca prohibirlos.

Los defensores de la tecnología admitieron que es necesario que se establezcan estándares, pero sin aprovechar el proceso para prohibir las canchas sintéticas con base en informaciones distorsionadas.

"Es imprescindible reconocer que no existe estandarización en los céspedes en Brasil. Ignorar ese hecho y dirigir las críticas exclusivamente a los céspedes sintéticos es reducir un debate complejo a una narrativa simplificada, injusta y técnicamente equivocada", afirmaron.

Los firmantes de la carta aseguraron que un césped sintético de buena calidad supera en diversos aspectos las canchas naturales en malas condiciones en gran parte de los estadios de Brasil.

Y agregaron que no existen estudios científicos concluyentes que comprueben el supuesto aumento de lesiones generadas por los céspedes sintéticos modernos.

Entre los principales críticos al uso de césped sintético en Brasil figuran, además del club Flamengo, jugadores mundialistas como el atacante Neymar, el defensa Thiago Silva y el centrocampista Philippe Coutinho.

Palmeiras, el principal defensor, afirma que su césped sintético está "certificado por la FIFA" y pasa por "inspecciones anuales" desde que lo instaló, en 2020.