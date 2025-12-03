Sao Paulo tuvo a Gonzalo Tapia titular en triunfo ante Inter de Porto Alegre y clasificó a la Sudamericana
El formado en Universidad Católica disputó todo el compromiso en Vila Belmiro.
El formado en Universidad Católica disputó todo el compromiso en Vila Belmiro.
En medio de los rumores sobre su continuidad en Sao Paulo, el delantero chileno Gonzalo Tapia volvió a figurar como titular y jugó todo el encuentro en la victoria 3-0 ante Internacional durante la penúltima fecha del Brasileirao.
El encuentro, disputado en el Estadio Vila Belmiro, tuvo los goles de Sabino (21'), Maik (45+3') y Luciano (48') para redondear la victoria del cuadro local y encaramarlo así al octavo lugar, zona donde aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana.
Pese a que el formado en Universidad Católica no consiguió anotar y tampoco brindar asistencias, su faena ofensiva fue constante con cuatro remates entre los cuales dos fueron atajados por el portero uruguayo Sergio Rochet (24' y 53').
En su último encuentro, Sao Paulo cerrará el torneo visitando a Vitória el 7 de diciembre sin opciones de escalar más en la tabla debido a que Botafogo cierra el sitio para entrar a la ronda previa de la Libertadores con 59 unidades.