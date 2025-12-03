Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Sao Paulo tuvo a Gonzalo Tapia titular en triunfo ante Inter de Porto Alegre y clasificó a la Sudamericana

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El formado en Universidad Católica disputó todo el compromiso en Vila Belmiro.

Sao Paulo tuvo a Gonzalo Tapia titular en triunfo ante Inter de Porto Alegre y clasificó a la Sudamericana
En medio de los rumores sobre su continuidad en Sao Paulo, el delantero chileno Gonzalo Tapia volvió a figurar como titular y jugó todo el encuentro en la victoria 3-0 ante Internacional durante la penúltima fecha del Brasileirao.

El encuentro, disputado en el Estadio Vila Belmiro, tuvo los goles de Sabino (21'), Maik (45+3') y Luciano (48') para redondear la victoria del cuadro local y encaramarlo así al octavo lugar, zona donde aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana.

Pese a que el formado en Universidad Católica no consiguió anotar y tampoco brindar asistencias, su faena ofensiva fue constante con cuatro remates entre los cuales dos fueron atajados por el portero uruguayo Sergio Rochet (24' y 53').

En su último encuentro, Sao Paulo cerrará el torneo visitando a Vitória el 7 de diciembre sin opciones de escalar más en la tabla debido a que Botafogo cierra el sitio para entrar a la ronda previa de la Libertadores con 59 unidades.

