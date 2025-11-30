Los resultados de la vuelta de semifinales en la liguilla del Ascenso

Este domingo se disputan los duelos de vuelta en las semifinales de la liguilla del Ascenso, en donde cuatro equipos están en la búsqueda del anhelado segundo cupo para subir a Primera División.

En la ida, Deportes Copiapo cayó por 1-0 ante Deportes Concepción y San Marcos de Arica se impuso por 2-1 a Cobreloa.

Sigue los resultados en Cooperativa.cl:

Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción. 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla". Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.