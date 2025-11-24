Chelsea y Barcelona protagonizarán duelo clave de alto vuelo en la Champions League

Chelsea y Barcelona protagonizarán este martes, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en Stamford Bridge, un duelo clave y de alto vuelo en la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Ambos equipos están igualados con siete puntos en la tabla en el undécimo y duodécimo puesto, con una ligera ventaja de goles a favor para el equipo catalán, pero llegan con el mismo objetivo: Sumar de a tres para meterse en la pelea por terminar en el "Top 8" y clasificar directamente a octavos de final.

Los ingleses, ganadores de la Conference League y el Mundial de Clubes en la pasada temporada, llegan en un bueno momento en el plano local, en donde marchan en segundo lugar, como escoltas de Arsenal.

Pese a los buenos resultados, el equipo dirigido por Enzo Maresca llega con la baja de Cole Palmer, quien se lesionó tras golpearse el dedo meñique del pie con una puerta en su casa.

La oncena de Chelsea será con Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo, Joao Pedro; Neto, Estevao y Delap.

Por el otro lado, Barcelona recuperó a varios jugadores para afrontar el compromiso: Joan García, Raphinha, Frenkie de Jong y Marcus Rashford.

La formación titular que usará el alemán Hansi Flick será con Joan García; Kounde, Eric García, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

El duelo será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic.

Todos los detalles los podrás seguir en la cobertura online de Cooperativa.cl.