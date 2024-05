DT del Dortmund y la final de Champions: "Esperamos traer la copa a casa"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, consideró "irreal" la alegría por su clasificación para la final de la Liga de Campeones y aseguró que, sea cual sea su rival no se sentirán favoritos pero lo intentarán.

"En la final sé que no seremos los favoritos. No me importa contra quien juguemos, ojalá haya seis tarjetas amarillas mañana", ironizó antes de agregar: "sea cual sea el rival será difícil, pero lo vamos a intentar".

Su rival saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, que empataron 2-2 en la ida en Alemania.

"Vamos a ir a la final y esperamos traer la copa a casa", agregó.

"Lo que siento hoy es es algo irreal, hemos logrado hacerlo, creo que lo hemos merecido, lograr la final, hemos afrontado a este equipo que pone tanta fuerza y lo hemos hecho dos veces, gracias al trabajo de equipo y un poco de suerte que nos ha ayudado un poco. Estoy orgulloso del equipo, del cuerpo técnico y de todo el club", afirmó.

"TENIAMOS CONFIANZA"

El técnico no quiso referirse a la mala trayectoria del equipo en la liga alemana: "A mí lo que me interesa ahora es la alegría que sentimos, podíamos haber esperado tener una mejor Bundesliga, he superado dificultades".

"Justo antes de este partido, tenemos 26 puntos de retraso, son cosas que no nos planteábamos, pero ahora tenemos que festejar este momento. Hemos tenido altibajos, muchos momentos malos en la liga, pero la temporada no ha terminado", puntualizó Terzic.

Sobre el PSG, aseguró: "No creo que hayan pecado de exceso de confianza, lo han dado todo, perdieron por poco en la ida, y hoy tenían confianza, pero nosotros también, eso es lo que cuenta, nos hace sentir orgullosos. Si hubiéramos jugado este partido diez veces, no lo habríamos ganado las diez veces, a este nivel, los pequeños detalles lo cambian todo".