FC Barcelona quiere reafirmar su repunte ante un complicado Frankfurt en la Champions League
El conjunto "culé" buscará meterse en la zona de clasificación directa.
Este martes, FC Barcelona buscará reafirmar su repunte futbolístico cuando el Camp Nou vuelva a recibir un partido por la UEFA Champions League después de tres años, ya que recibirá a Eintracht Frankfurt a partir de las 17:00 horas por la sexta fecha.
Con solo siete puntos en cinco fechas, el equipo de Hansi Flick está obligado a ganar para sacarse la caída por 3-0 ante Chelsea en Stamford Bridge y sostener sus aspiraciones de avanzar de manera directa a los octavos de final.
Para esta ocasión, los "culés" contarán en su formación con: Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.
Del otro lado, Eintracht Frankfurt tampoco lo pasa bien tras un 6-0 sufrido en su visita a RB Leipzig por la Bundesliga y una caída 0-3 como local ante Atalanta en la fecha anterior de la máxima competición europea, donde apenas suma 4 puntos.
Buscando un resultado que lo meta dentro, los alemanes formarán con: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Chaibi, Brown; Doan, Götze; y Knauff.
Teniendo como antecedente ese encuentro por la Europa League, donde los germanos consiguieron eliminar a los españoles en 2022, el club anfitrión reservó todas las entradas solo para socios y ha monitoreado operaciones sospechosas para reducir accesos fraudulentos.
