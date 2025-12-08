FC Barcelona quiere reafirmar su repunte ante un complicado Frankfurt en la Champions League

Este martes, FC Barcelona buscará reafirmar su repunte futbolístico cuando el Camp Nou vuelva a recibir un partido por la UEFA Champions League después de tres años, ya que recibirá a Eintracht Frankfurt a partir de las 17:00 horas por la sexta fecha.

Con solo siete puntos en cinco fechas, el equipo de Hansi Flick está obligado a ganar para sacarse la caída por 3-0 ante Chelsea en Stamford Bridge y sostener sus aspiraciones de avanzar de manera directa a los octavos de final.

Para esta ocasión, los "culés" contarán en su formación con: Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

Del otro lado, Eintracht Frankfurt tampoco lo pasa bien tras un 6-0 sufrido en su visita a RB Leipzig por la Bundesliga y una caída 0-3 como local ante Atalanta en la fecha anterior de la máxima competición europea, donde apenas suma 4 puntos.

Buscando un resultado que lo meta dentro, los alemanes formarán con: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Chaibi, Brown; Doan, Götze; y Knauff.

Teniendo como antecedente ese encuentro por la Europa League, donde los germanos consiguieron eliminar a los españoles en 2022, el club anfitrión reservó todas las entradas solo para socios y ha monitoreado operaciones sospechosas para reducir accesos fraudulentos.

Todos los detalles de los encuentros podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el En vivo.

