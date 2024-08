La Champions definió sus cruces con el sorteo de la renovada fase de liga

Este jueves, en el Foro Grimaldi de Mónaco, la Champions League realizó el sorteo para su primera fase del torneo 2024/25, que será el estreno de la nueva fase de liga, reemplazo de los anteriores grupos.

El exarquero italiano Gianluigi Buffon, quien recibió el Premio Presidente de la UEFA, y el delantero Cristiano Ronaldo fueron las grandes figuras que lideraron la ceremonia para definir los cruces.

El certamen subió a 36 equipos en esta etapa, los que fueron separados en cuatro bolilleros. Los clubes enfrentarán ocho partidos, frente a dos rivales de cada sección, intercalando localía y condición de visitante. Por la cantidad de combinaciones, cada conjunto tendrá un fixture único, distinto de los rivales.

La competencia tendrá una tabla de posiciones con todos los elencos: Los ocho primeros lugares avanzarán directamente a octavos de final, mientras los ubicados entre los puestos 9º y 24º disputarán playoffs.

La renovada fase de liga arrancará la semana del 17 de septiembre y se extenderá hasta la del 29 de enero del 2025, con 144 partidos en total.

- Revisa cómo quedaron los choques de la Champions League:

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024