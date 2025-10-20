Simeone y la visita de Atlético a Arsenal: Tenemos que llevar el partido a donde podamos hacer daño

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, destacó la necesidad de ganar en Champions League, especialmente de visita, ante Arsenal para mantener el tranco del equipo, pero manteniendo las bases de su estilo de juego.

"Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno, con un patrón de juego y con unas características en su manejo de cada partido increíbles. Van cinco o seis años desde que llegó a Arteta teniendo una identidad muy clara, no la negocian, al revés, la mejoran. Han competido en las últimas ligas hasta el final, con merecimientos que no han podido ser, aseguró.

"Nosotros tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerles daño, con un ritmo de juego seguramente alto. Visualizamos un partido con intensidad, marcado por la presión de ellos. También se repliegan, son muy buenos en las recuperaciones y las transiciones. Tienen un patrón de juego muy claro", añadió en conferencia de prensa.

"Lo bueno en la vida es que se genera opinión de todo y cada uno tiene la suya. Nosotros tenemos nuestro camino, tenemos una identidad de lo que queremos, sabemos a lo que jugamos. Hemos ido evolucionado, venimos con la ilusión de hacer un gran partido y de llevarnos una victoria, que la necesitamos fuera de casa y en Champions", insistió Simeone.

El argentino también destacó lo crucial que será el balón parado ante los "gunners": "Tienen grandes golpeadores de pelota, mucha gente alta, grandes cabeceadores. Lo han trabajado con mucho criterio. Es una virtud enorme, a nosotros nos tocó en 2014 ganar muchos partidos por esa vía. Es una opción de victoria que tienen".

El encuentro en el Emirates Stadium se jugará este martes 21 de octubre a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).