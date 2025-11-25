Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Alejandro Grimaldo abrió la cuenta para Bayer Leverkusen sobre Manchester City

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español sacó un potente remate dentro del área.

[VIDEO] Alejandro Grimaldo abrió la cuenta para Bayer Leverkusen sobre Manchester City
Bayer Leverkusen vence por 1-0 a Manchester City en Inglaterra por la fecha 5 de la fase de liga de Champions League con gol de Alejandro Grimaldo.

El español se infiltró en área rival y sacó un potente remate que dejó sin opciones al portero rival.

Revisa el gol a continuación:

