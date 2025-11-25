Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] Alejandro Grimaldo abrió la cuenta para Bayer Leverkusen sobre Manchester City
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El español sacó un potente remate dentro del área.
El español sacó un potente remate dentro del área.
Bayer Leverkusen vence por 1-0 a Manchester City en Inglaterra por la fecha 5 de la fase de liga de Champions League con gol de Alejandro Grimaldo.
El español se infiltró en área rival y sacó un potente remate que dejó sin opciones al portero rival.
Revisa el gol a continuación:
¡SORPRENDE EL VISITANTE!— KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) November 25, 2025
Grimaldo puso el 1-0 de Bayer Leverkusen contra el City.pic.twitter.com/Z3vM48oOV9