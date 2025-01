[VIDEO] Pequeño hincha de Celtic recibió grata sorpresa de la hinchada de Young Boys

La despedida entre los hinchas de Young Boys y un niño de Celtic se robó toda la atención del compromiso válido por la séptima fecha de la Champions League.

Una vez finalizado el partido que se definió con triunfo del club escocés por 1-0 sobre los suizos, un pequeño fanático se acercó a la hinchada visitante para realizar una afectuosa despedida en el Celtic Park.

En las imágenes se puede ver cómo el niño se acerca al sector donde estaban los simpatizantes forasteros, quienes a través de gestos y cánticos generaron un momento digno de imitar.

BSC Young Boys away fans giving this young Celtic fan an unforgettable moment.



What football is all about 👏 pic.twitter.com/DenGFO7qnI