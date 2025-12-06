Colo Colo se jugará ante Audax Italiano su última chance para entrar a la Copa Sudamericana

La Liga de Primera baja el telón de la temporada este domingo con un Colo Colo apremiado en su última chance de salvar una campaña opaca. El "Cacique" recibirá a Audax Italiano en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en simultáneo con la visita de Cobresal a Ñublense en Chillán.

El cuadro albo llega a esta instancia tras un Centenario lleno de contratiempos. Octavo con 44 puntos, se aferra a la opción de clasificarse al duelo previo de la Copa Sudamericana para darle un cierre digno a su 2025.

La derrota por 3-0 en El Salvador dejó al equipo de Fernando Ortiz en el límite, aunque la matemática aún lo sostiene con vida gracias a una diferencia de gol favorable. Si Cobresal (que suma 47 y una diferencia de +5) tropieza, la puerta se abre.

Para este compromiso, el "Tano" alista a Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal o Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

[Fotos] La formación de Colo Colo para su crucial choque con Audax en la última fecha #Cooperativa90 https://t.co/N36QhvNQeX pic.twitter.com/57oYq1KI01 — Cooperativa (@Cooperativa) December 6, 2025

Audax llega desde un escenario totalmente distinto. Con 49 puntos y el pasaje a la Sudamericana ya asegurado, los floridanos buscarán cerrar un torneo que empezó fuerte y que recuperó impulso en las últimas semanas.

El 1-0 sobre Ñublense les permitió blindar su clasificación y viajar al Monumental sin la presión de la tabla, aunque los de colonia suelen competir con intensidad en Macul y saben que sumar en la última fecha podría influir en su emparejamiento para el duelo previo.

