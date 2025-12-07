Colo Colo sufrió dolorosa derrota ante Audax Italiano y se quedó sin clasificación a copas internacionales

Colo Colo sufrió una dolorosa derrota 1-2 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental por la última fecha de la Liga de Primera y se quedó sin clasificación a copa internacionales.

En los primeros pasajes del partido fueron parejos, con tímidas aproximaciones de los locales que no inquietaron al guardameta Tomás Ahumada, hasta que en el minuto 16 Eduardo Vargas conectó de cabeza dentro del área y anotó la apertura de la cuenta. Seis minutos más tarde, Leonardo Valencia, de penal, aumentó la ventaja a los visitantes, que la sostuvieron hasta el descanso.

En la segunda parte, los albos fueron en busca de un descuento rápido, pero se encontraron con un Tomás Ahumada inspirado que se lució con tapadas para evitar la caída de su arco. Sin embargo, en el minuto 74 el "Cacique" se encontró con un aliciente tras la expulsión de Nicolás Orellana por doble tarjeta amarilla.

Después de esto, el asedio del conjunto local siguió incrementando, pero el guardameta de los "Tanos" seguía firme y sin conceder ninguna ventaja, hasta que en los minutos finales Vicente Pizarro (88'), con un remate al borde del área, pudo descontar y alimentar la ilusión de los albos para conseguir el ansiado pasaje a la Copa Sudamericana.

Pero con la buena defensa de Audax Italiano, esta ilusión se fue desvaneciendo y, sumado a una expulsión de Emiliano Amor en el tiempo de descuento, lapidó las aspiraciones de Colo Colo, que no pudo aprovechar la goleada de Ñublense ante Cobresal.

Con este resultado, Colo Colo quedó con 44 puntos en el octavo lugar de la tabla de posiciones, mientras que Audax Italiano cerró en el quinto puesto con 52 unidades.