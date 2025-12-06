Coquimbo Unido festejó ante Unión Española con gol de Diego Sánchez incluido
El elenco pirata cerró la campaña con históricos 75 puntos.
El elenco pirata cerró la campaña con históricos 75 puntos.
Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno, puso fin a su histórica campaña con un celebrado triunfo por 4-2 ante el ya descendido Unión Española en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
El elenco pirata se vio sorprendido por el golpeado elenco hispano y eso lo aprovechó Filipe Massri, quien a los 19 minutos abrió la cuenta para la visita.
Pero el conjunto dueño de casa reaccionó de la mano de Cristián Zavala, quien a los 33 igualó.
Cuando se acercaba el final del primer tiempo, las emociones se apoderaron del partido luego de que el portero y capitán Diego Sánchez anotara mediante penal el 2-1 para el conjunto nortino.
En el segundo tiempo Zavala aumentó y el seleccionado chileno Francisco Salinas marcó el cuarto para el equipo aurinegro.
Ignacio Núñez volvió a descontar para el cuadro rojo en su último partido en Primera a la espera de comenzar a pensar en la "operación retorno".