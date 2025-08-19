El Claro Arena debutará con aforo completo en el duelo de la UC y Unión Española

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, aseguró que el Claro Arena tendrá aforo completo este fin de semana en el primer partido oficial de Universidad Católica, el duelo ante Unión Española en la fecha 21 de la Liga de Primera.

"Está definido. Hay algunas reuniones pendientes, pero va a tener aforo completo, y va permitir público visitante, del orden de unos 450 (personas), estamos coordinando todas las condiciones de seguridad, y una coordinación especial para optimizar las vías de transporte. Será una gran fiesta del fútbol", declaró la autoridad regional durante la inauguración protocolar del recinto.

Durán también valoró el Claro Arena y señaló que "en materia de seguridad, que contemos con estos niveles de desarrollo tecnológico, con torniquete, identificador, con control biométrico, entre otras cosas, representa el estándar que debemos exigir a nivel de todo el fútbol profesional".

"Esperamos que los clubes vengan a conocer estas instalaciones, eso va a ayudar a todo el deporte", agregó.