Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

En pleno parón por el Mundial sub 20: ANFP agendó duelos de Colo Colo y la U de la fecha 23

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

La Supercopa obligó a mover los respectivos partidos de albos y azules en el torneo.

La ANFP confirmó la agenda de la fecha 23 de la Liga de Primera, que incluyó el aplazamiento de los duelos de Colo Colo y Universidad de Chile, elencos que disputarán sus respectivos compromisos dos semanas después que el grueso de la jornada.

La programación de la Supercopa entre albos y azules para el domingo 14 será el mismo fin de semana de la fecha liguera, lo que obligó a una calendarización especial para ambos elencos.

La ANFP tomó la firme decisión de programar los pleitos del "Cacique" y el "Romántico Viajero" para fines de mes, en pleno parón por el Mundial sub 20 que se realizará en nuestro país.

Así, Colo Colo recibirá a Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que Universidad de Chile se verá las caras con Deportes La Serena el domingo 28 a las 15:00 horas en La Portada.

 

- Revisa la programación completa de la fecha 23:

Viernes 12 de septiembre

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Unión La Calera vs. Everton, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Sábado 13 de septiembre

  • Unión Española vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio Santa Laura
  • Palestino vs. O'Higgins, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
  • Cobresal vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio El Cobre
  • Deportes Limache vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Viernes 26 de septiembre

  • Colo Colo vs. Deportes Iquique, 19:00 horas. Estadio Monumental

Domingo 28 de septiembre

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio La Portada

