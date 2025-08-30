En pleno parón por el Mundial sub 20: ANFP agendó duelos de Colo Colo y la U de la fecha 23
La Supercopa obligó a mover los respectivos partidos de albos y azules en el torneo.
La Supercopa obligó a mover los respectivos partidos de albos y azules en el torneo.
La ANFP confirmó la agenda de la fecha 23 de la Liga de Primera, que incluyó el aplazamiento de los duelos de Colo Colo y Universidad de Chile, elencos que disputarán sus respectivos compromisos dos semanas después que el grueso de la jornada.
La programación de la Supercopa entre albos y azules para el domingo 14 será el mismo fin de semana de la fecha liguera, lo que obligó a una calendarización especial para ambos elencos.
La ANFP tomó la firme decisión de programar los pleitos del "Cacique" y el "Romántico Viajero" para fines de mes, en pleno parón por el Mundial sub 20 que se realizará en nuestro país.
Así, Colo Colo recibirá a Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que Universidad de Chile se verá las caras con Deportes La Serena el domingo 28 a las 15:00 horas en La Portada.
Viernes 12 de septiembre
Sábado 13 de septiembre
Viernes 26 de septiembre
Domingo 28 de septiembre