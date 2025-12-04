¿Qué necesita la UC para asegurar el "Chile 2" en la última fecha?

Universidad Católica enfrentará a Unión La Calera el sábado, en la última fecha de la Liga de Primera 2025, con la misión de asegurar el segundo lugar de la tabla y el pasaje directo, como "Chile 2", a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

El elenco "cruzado" tiene 55 puntos y depende de sí mismo para lograr la clasificación directa al torneo de clubes más importante de Conmebol.

Aún así, también hay otros resultados, en los partidos que jugarán O'Higgins (53 puntos) y Universidad de Chile (52 puntos), que pueden permitir a los franjeados quedarse con el anhelado cupo como "Chile 2".

Primer escenario - Triunfo de la UC

Si el equipo de Daniel Garnero vence a Unión La Calera, sellará la clasificación directa a la fase grupal de la Copa Libertadores, independiente de lo que puedan hacer sus principales competidores, O'Higgins y Universidad de Chile, en los duelos contra Everton y Deportes Iquique, respectivamente.

Segundo escenario - Empate de la UC

Si Universidad Católica empata con La Calera, sumará 56 puntos y puede ser alcanzado por O'Higgins si vence a Everton. Sin embargo, los Cruzados tienen nueve goles más a favor que los rancagüinos, así que solo perderían el cupo "Chile 2" si los celestes ganan por 10 goles a los viñamarinos.

Tercer escenario - Pierde la UC

Si la UC cae ante La Calera, mantendrá sus 55 puntos y sólo podrá quedarse con el "Chile 2" si O'Higgins y Universidad de Chile no ganan sus partidos.

Si O'Higgins gana a Everton, serán los celestes los que clasificarán a la fase grupal de la Libertadores, independiente de lo que pueda hacer la U.

Si la U gana, solo clasificaría como "Chile 2" si también O'Higgins no gana su partido con Everton.

Los azules, con un triunfo ante Iquique y con una caída de la UC, alcanzarían a los "cruzados" con 55 puntos, pero se quedarían con el segundo puesto de la tabla al tener mejor diferencia de gol.

El peor escenario para la UC - Quedar en la Sudamericana

Para que este ocurra, la UC debe perder con La Calera, y tanto O'Higgins como Universidad de Chile deben ganar sus partidos.

Con este escenario, O'Higgins quedaría como "Chile 2", la U como "Chile 3" y los Cruzados bajarían al cuarto lugar de la tabla.

Todos los detalles los podrás seguir el sábado, en la cobertura de Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.