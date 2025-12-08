Joe Abrigo se alzó como el jugador que más faltas recibió en la Liga de Primera 2025

Terminada la temporada en la Liga de Primera, las estadísticas comenzaron a definirse en distintas áreas y, particularmente, la del jugador con más infracciones recibidas quedó para el volante de Palestino Joe Abrigo con 99 faltas recibidas.

El talentoso mediocampista de 30 años sacó una diferencia abismal con el resto de futbolistas, ya que superó por casi 40 a su más cercano perseguidor, Matías Palavecino, quien recibió 61 faltas en Coquimbo Unido.

La lista de los más castigados por interrupciones del rival también tiene a futbolistas de Colo Colo, como Lucas Cepeda con 50 y Vicente Pizarro con 47. Esta última, es la misma cifra que tiene el goleador de Universidad Católica, Fernando Zampedri.

Revisa el listado completo a continuación: