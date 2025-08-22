Palestino apunta al podio ante un alicaído Colo Colo que inicia la era post Almirón

La fecha 21 de la Liga de Primera arrancará este viernes 22 de agosto con el duelo entre Palestino y Colo Colo en La Cisterna, que resulta vital para ambos equipos en sus respectivas aspiraciones.

Los tetracolores llegan al duelo en el cuarto puesto con 35 puntos, a dos de Audax Italiano –tercero de la tabla– y a tres del escolta Universidad de Chile. Además, los "árabes" tienen un partido menos, por lo que una victoria los puede catapultar en la lucha por ir a Copa Libertadores.

En tanto, el "Cacique" atraviesa una crisis que lo tiene noveno con 27 puntos. Pese a estar a solo dos unidades de la zona de Copa Sudamericana, la racha de cuatro partidos sin ganar hizo insostenible la continuidad del DT Jorge Almirón, que dejó el club tras un acuerdo con Blanco y Negro.

El cuadro "popular" enfiló tres empates consecutivos antes de caer ante Universidad Católica por un desastroso 4-1 en el Monumental que lapidó a Almirón.

En palabras del trasandino llegó el momento de "descomprimir" y tras algunos intercambios entre bloques de ByN, se determinó instalar un interinato con la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, que estarán al mando en este duelo con Palestino y también en el Superclásico ante Universidad de Chile.

"Lo principal es darles confianza a los jugadores, sacarlos un poco de la presión con la que venían jugando", indicó González en conferencia de prensa.

La gran novedad en los albos será la ausencia de Arturo Vidal, suspendido por una fecha tras encarar al árbitro Felipe González rumbo a camarines tras el partido con Everton, cuando el "King" estaba fuera de la convocatoria alba justamente por castigo.

[Fotos] La alineación de Colo Colo para el debut de la dupla González y Pérez en la visita a Palestino #Cooperativa90 https://t.co/SIJgwD80HW pic.twitter.com/Hl0bgAuT3B — Cooperativa (@Cooperativa) August 22, 2025

Respecto al elenco "baisano" de Lucas Bovaglio, ha sostenido una campaña de altibajos que de todas maneras le permite estar luchando palmo a palmo la clasificación al máximo torneo continental.

Sin embargo, viene con un traspié a cuestas pues en su último partido Palestino perdió por la cuenta mínima ante Ñublense.

El silbatazo inicial este viernes será en un controversial horario de las 15:00 horas y podrás seguir el cotejo por las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.