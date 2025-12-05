Palestino rescató agónico empate ante Huachipato para cerrar el año en la Liga de Primera

Palestino y Huachipato protagonizaron un movido empate 2-2 en el Estadio Municipal de La Cisterna, que inauguró la última fecha de la Liga de Primera 2025.

Cris Martínez abrió el marcador en el minuto 18 para los "acereros". Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo Joe Abrigo igualó el partido (45+4') con un magnífico remate de tiro libre.

Ya en la segunda mitad, Brayan Garrido (82') volvió a poner en ventaja a los dirigidos por Jaime García, pero en la última jugada del encuentro, Junior Arias logró empatar el marcador para los "árabes" (90+5').

Con este resultado, Palestino evitó una caída en el adiós de su técnico Lucas Bovaglio y remató con 49 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones, aunque ya tenía asegurada desde antes la clasificación a Copa Sudamericana.

Huachipato cerró con 43 unidades, pero a los "acereros" aún les queda un encuentro en esta temporada y será la final de la Copa Chile ante Deportes Limache, que se jugará este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.