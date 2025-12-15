Presidente de Limache por reclamo de Unión e Iquique: Quieren revisar algo obsoleto

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, comentó los reclamos de Unión Española y Deportes Iquique en torno a la eventual ilegalidad de sus descensos a Primera B, y aseguró que ambos elencos están buscando revisar algo obsoleto.

"Ese reclamo está fuera de contexto, pues ellos firmaron las bases y los estatutos para 2025. Quieren revisar algo obsoleto, un sistema de promedios que no es usado hace mucho tiempo", dijo a El Mercurio en torno a la carta que ambos elencos enviaron a la ANFP solicitando que se anule su pérdida de categoría.

"Unión Española e Iquique conocían las reglas del juego y ahora intentan salvarse por secretaría, lo que es una falta de respeto a los logros deportivos. Ellos perdieron la categoría en cancha y tratan de aprovecharse de algo que no tiene sentido", añadió.

"Que vayan a la justicia, al TAS si quieren y que gasten la plata que estimen, pero ya están descendido", complementó.

"Me daría vergüenza hace algo así luego de firmar un documento de contrato. Nosotros ya estamos trabajando en el plantel de 2026, pues en enero que tenemos que jugar la nueva Supercopa", cerró.