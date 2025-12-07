Se acabó la Liga de Primera 2025: Coquimbo Unido coronó un año histórico

Se terminó la Liga de Primera 2025, en lo que fue una temporada inolvidable para un Coquimbo Unido que celebró un título inédito tras acumular 75 puntos, dejando para el recuerdo como Esteban González supo igualar una impresionante marca con 16 triunfos consecutivos.

Entre los clasificados internacionales, Universidad Católica aseguró el cotizado "Chile 2" con 58 unidades y se sumará al "pirata" en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, O'Higgins remató tercero con 56 positivos para acceder a la fase previa del certamen en una disputa con Universidad de Chile.

Los "azules" lamentaron como premio de consuelo meterse en la ronda previa de la Copa Sudamericana, tras quedar cuartos con 55. Allí estarán esperando el sorteo junto a Audax Italiano, Palestino y Cobresal. De estos cuatro, solo dos irán a la fase grupal de la competición.

Capítulo aparte para un Colo Colo que vivió un nefasto Centenario. El "Cacique" nunca logró encaminarse ni repetir la campaña que lo llevó a consagrarse el 2024 y, pese a que en la última fecha llegó con una oportunidad matemática, cedió una derrota que lo separó de toda opción de competir internacionalmente.

La tabla también dejó un golpe en la parte baja. Unión Española consumó su segundo descenso a la categoría de plata y Deportes Iquique llegó a su sexta ocasión perdiendo la categoría después de pasar todo el año en la zona roja, volviendo al Ascenso tras dos temporadas.

En contraparte, el ascenso entregó dos regresos de peso. Universidad de Concepción abrochó el título de la Primera B en un partido que terminó con incidentes en Copiapó. El "campanil" regresa después de cuatro años, donde el último partido que jugó fue la Promoción ante Colo Colo.

En tanto, la segunda plaza quedó en manos de Deportes Concepción tras una definición épica en Calama. El "lila" venció a Cobreloa en la final de la liguilla y selló su ascenso tras 17 años fuera de la máxima categoría, completando así un doble retorno histórico para el fútbol del Biobío y cerrando el mapa definitivo de la temporada 2025.