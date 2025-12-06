[VIDEO] Ignacio Mesías sorprendió a la UC con un golazo para abrir el marcador

Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

El delantero "cementero" puso en ventaja a su equipo en el Claro Arena.

El delantero chileno Ignacio Mesías sorprendio a Universidad Católica y abrió el marcador con un golazo a favor de Unión La Calera en el Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera 2025.

