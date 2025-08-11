[VIDEO] Vargas sufrió gol anulado ante Limache y Sandoval fue expulsado por la falta previa
El delantero también fue amonestado por reclamar la decisión al árbitro Gaston Philippe
El delantero también fue amonestado por reclamar la decisión al árbitro Gaston Philippe
Eduardo Vargas no pudo celebrar su primer gol en su regreso al fútbol chileno, durante la visita de Audax Italiano a Deportes Limache en el cierre de la fecha 19 de la Liga de Primera, tras la anulación de su anotación y la expulsión de uno de sus compañeros.
El delantero había ejecutado con clase tras una habilitación de Leonardo Valencia y había puesto el 1-1 parcial ante los "Tomateros" en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, pero desde el VAR llamaron al árbitro Gastón Phillippe por una falta previa.
El juez se acercó a la cabina y revisó un codazo de Mario Sandoval a Misael Llantén en la acción antes del gol de Vargas, por lo que determinó anular y mostrar la roja al joven volante de los itálicos, desatando la molestia de los audinos.
El propio Vargas fue amonestado con amarilla por encarar al juez central por su decisión.
❌⚽🟥 ¡Pasó de todo en un minuto!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 11, 2025
Eduardo Vargas anotó su primer gol en Audax Italiano pero, tras la intervención del VAR, fue anulado por falta previa de Mario Sandoval.
No sólo no sumó la conquista, sino que el árbitro expulsó al joven jugador de Los Tanos.
Disfruta lo… pic.twitter.com/VPfmxS8YYV