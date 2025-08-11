Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Vargas sufrió gol anulado ante Limache y Sandoval fue expulsado por la falta previa

El delantero también fue amonestado por reclamar la decisión al árbitro Gaston Philippe

[VIDEO] Vargas sufrió gol anulado ante Limache y Sandoval fue expulsado por la falta previa
Eduardo Vargas no pudo celebrar su primer gol en su regreso al fútbol chileno, durante la visita de Audax Italiano a Deportes Limache en el cierre de la fecha 19 de la Liga de Primera, tras la anulación de su anotación y la expulsión de uno de sus compañeros.

El delantero había ejecutado con clase tras una habilitación de Leonardo Valencia y había puesto el 1-1 parcial ante los "Tomateros" en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, pero desde el VAR llamaron al árbitro Gastón Phillippe por una falta previa.

El juez se acercó a la cabina y revisó un codazo de Mario Sandoval a Misael Llantén en la acción antes del gol de Vargas, por lo que determinó anular y mostrar la roja al joven volante de los itálicos, desatando la molestia de los audinos.

El propio Vargas fue amonestado con amarilla por encarar al juez central por su decisión.

 

