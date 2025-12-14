Alexis Sánchez volvió a la titularidad en sólida goleada de Sevilla a Real Oviedo
Además, el elenco andaluz volvió a celebrar luego de tres partidos sin abrazos.
Además, el elenco andaluz volvió a celebrar luego de tres partidos sin abrazos.
Luego de tres encuentros ingresando desde la banca como progresión tras una lesión, el delantero nacional Alexis Sánchez fue titular en el triunfo por 4-0 de Sevilla a Real Oviedo en la jornada 16 de la liga española.
En un primer tiempo que comenzó con todo, Akor Adams se infiltró en defensa y aprovechó un impecable pase en profundidad de Lucien Agoumé a los 3' para abrir el marcador en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".
A los 15' una mano dentro del área de los andaluces requirió una revisión en el VAR, pero tras ver las imágenes, el juez desestimó la intención. Asimismo, a los 22' Djibril Sow llegó al área rival y con un remate cruzado venció la resistencia del portero rival, Aarón Escandell.
En el complemento, los sevillanos salieron con todo para asegurar el triunfo y Batista Mendy armó una genialidad frente a la defensa rival y puso el 3-0 en el 51'.
Ya con el resultado a su favor, el elenco de Alexis Sánchez, que disputó 77' y cumplió en labores de marca y distribución, se asentó en el campo y controlo las acciones hasta el final, sentenciando el 4-0 a los 89' con la anotación de Chidera Ejuke.
Con esta gran victoria, Sevilla -que sigue con Gabriel Suazo como baja por lesión- escaló al octavo lugar de la tabla con 20 unidades y cortó una seguidilla de tres fechas sin triunfos.
El próximo desafío de los andaluces será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) contra Deportivo Alavés por Copa del Rey. Respecto a La Liga, visitarán a Real Madrid el sábado 20 a las 17:00.