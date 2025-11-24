Alexis tuvo un amargo regreso a las canchas en la derrota de Sevilla ante Espanyol

El delantero nacional Alexis Sánchez dejó atrás su lesión y pudo jugar nuevamente luego de un mes de baja en Sevilla, pero lamentó una derrota de 2-1 ante Espanyol en el cierre de la fecha 13 de la liga española.

El tocopillano inició como suplente, mientras Gabriel Suazo arrancó como titular y vio desde la cancha la apertura de la cuenta, obra de Pere Milla al minuto 48 de juego.

Sánchez saltó al campo de juego a los 70' en reemplazo de Gerard "Peque" Fernández. Pese a que luchó en delantera para sumarse al partido y tratar de abrir espacios para sus compañeros, los andaluces recibieron un golazo de Roberto Fernández a los 84' para el 2-0 parcial del equipo local.

Aunque Suazo aportó una asistencia desde el córner para el rápido descuento de Marcao (86'), aquello no fue suficiente para el equipo de Matías Almeyda y los tres puntos quedaron en manos del cuadro "perico" de Barcelona.

Con este resultado, Sevilla retrocedió al undécimo puesto de la liga con 16 unidades, a cinco justamente de un Espanyol que se consolidó en zona de copas europeas y debajo del Real Betis de Manuel Pellegrini solo por la diferencia de gol.

Ahora, tanto Sevilla como Betis deberán concentrarse en su derbi, que los enfrentará en el "Ramón Sánchez Pizjuán" este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).