Almeyda valoró el triunfo de Sevilla: Está en nosotros revertir las situaciones

El director técnico de Sevilla, Matías Almeyda valoró el triunfo de sus dirigidos por 4-0 ante Real Oviedo, que contó con Alexis Sánchez de titular gran parte del partido, en un irregular presente en la liga española.

Respecto al funcionamiento del equipo y el irregular presente, el estratega indicó: "Desde el primer día dije que no me encerraba en un solo sistema, porque también está en nosotros revertir las situaciones cuando algo no va. Los jugadores son buenos intérpretes y el cuerpo técnico no somos necios".

"No vamos a ir contra lo que creemos que se puede mejorar. También por necesidad. Esto es como todo, si tienes tu casa desordenada, fuera ese desorden se verá. Pienso que en el fútbol es lo mismo. Y en el fútbol es lo mismo, el orden atrae cosas buenas", agregó.

Respecto a las bajas y jugadores lesionados, entre ellos Gabriel Suazo, el argentino sostuvo que "Vamos trabajando con respecto a lo que hemos vivido en otros lugares, creo que por eso fui contratado, por haber tenido una experiencia en momentos de dificultad y para transmitir esa tranquilidad que un grupo necesita".

"Después, mucho trabajo y corrección. Con respecto al mercado, seguramente Antonio hablará en su momento. Todos saben la situación real del club. Miro los jugadores que tenemos, trato de potenciarlos y darles confianza porque tenemos que sacar esto adelante", cerró sobre el tema.

Ahora, Sevilla deberá preparase para el próximo desafío que será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) contra Deportivo Alavés por Copa del Rey. Respecto a La Liga, visitarán a Real Madrid el sábado 20 a las 17:00.