Comisión antiviolencia española propuso cerrar por un mes el estadio de Sevilla por incidentes ante Betis

La Comisión Antiviolencia de España informó que propusó la clausura del Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros (casi 130 millones de pesos) a Sevilla, el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, por los incidentes acontecidos durante el partido de La Liga contra Real Betis, club dirigido por Manuel Pellegrini, el pasado 30 de noviembre.

La autoridad explicó que el expediente elaborado por Policía Nacional de España "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales".

El informe también apuntó que se desplegó un lienzo enorme "que mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido".

"El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por Sevilla. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales", agregó Antiviolencia en una nota de prensa.

Por otra parte, la comisión precisó en que "en la grada del Ramón Sánchez Pizjuán se detectaron otras pancartas incitadoras del odio, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte".

Además, la Comisión propuso una multa adicional de 40.000 euros al Sevilla y de 30.000 euros a Real Betis por el "incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi".