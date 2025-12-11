Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez ante Real Oviedo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto del "Niño Maravilla" buscará volver al triunfo.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez ante Real Oviedo?
En portada

Sevilla, con Alexis Sánchez y sin el lesionado Gabriel Suazo, enfrentará a Real Oviedo en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" este domingo 14 de diciembre, por la fecha 16 de La Liga.

En el último encuentro, el conjunto de los chilenos sufrió un empate agónico frente a Valencia, que le significó llegar a la suma de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El "Niño Maravilla" estará disponible para ser desde la partida en Sevilla, mientras que Suazo volverá a quedar fuera por lesión.

El encuentro está pactado para las 10:00 horas (13:00 GMT) de este domingo 14 de diciembre y podrás seguirlo en streaming por la plataforma Disney +.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl. 

